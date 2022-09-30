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Хави: ситуация с травмами в «Барселоне» расстраивает

Хави: ситуация с травмами в «Барселоне» расстраивает
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о многочисленных травмах в клубе. Он признался, что расстроен ситуацией.

«Ситуация расстраивает. Но я должен сохранять позитивное мышление. Нужно вернуть игроков в строй. Это печально. Мы ищем ответ на вопросы, но нам не удаётся найти его. Постараемся не допустить такого количества травм во время чемпионата мира.

Возможно, стоит быть более осторожными. Вероятно, нужно активнее общаться со сборными. Может, всё дело в поездках, в методике, используемой в сборных. Не нужно искать виноватых, но важно сделать так, чтобы ситуация не повторилась», — цитирует Хави Sport.

Большинство травм футболисты «Барселоны» получили в сборных.

Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?

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