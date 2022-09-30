«Манчестер Юнайтед» в январе вновь попробует подписать Френки де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжает входить в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», главным тренером которого является экс-наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. Специалист хочет воссоединиться со своим бывшим игроком в Англии, и манкунианцы сделают новую попытку подписать 25-летнего де Йонга в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» предлагал около € 80 млн за нидерландского хавбека, но получил отказ от самого игрока. В сделке были заинтересованы оба клуба, но Френки был намерен остаться в «Барселоне» и не собирался уходить. Однако тен Хаг не оставляет попыток подписать футболиста, который был ключевым в его построениях в «Аяксе».

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик: