Защитник «Пари НН» Гоцук: новое название клуба — это шаг вперёд

Защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук ответил на вопрос, как на команду повлияла смена названия. Он отметил, что такое решение носит положительный характер, позволяет сделать качественный шаг вперёд.



«Отношусь только положительно, потому что новое название – это шаг вперёд, уход от бюджетного финансирования в пользу частного. Наш клуб – один из первых, кто так сделал. Считаю, это в целом исторический момент, а для нашего клуба – вдвойне. Тут руководители сыграли на опережение. Так сказать, шаг в будущее.



Презентация в межсезонье очень понравилась. Особенно единение простых фанатов и нас, футболистов. Было много детей и место такое атмосферное. Спасибо клубу и работникам медиа», — цитирует Гоцука «РБ-Спорт».

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