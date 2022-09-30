В «Спартаке» показали, что осталось за кадром игры с «Зенитом» в Кубке России

Вчера, 29 сентября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» на «Открытие Банк Арене». Встреча закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 3:0. Пресс-служба «Спартака» показала всё то, что осталось за кадром этой игры.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно на Youtube-канале «Спартака».

Напомним, как развивались события в матче.



Команды долгое время не могли открыть счёт во встрече, вплоть до последних минут. На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент. На 86-й минуте последовала массированная атака красно-белых на ворота Ивана. Руслан Литвинов отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который сместился в центр и с разворота сильным ударом пробил по воротам петербургской команды. На 90+5-й минуте Шамар Николсон отдал передачу на Квинси Промеса, который оформил дубль и установил итоговый счёт матча — 3:0.