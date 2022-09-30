Гаранин: самое важное, чтобы был мир и согласие. Очень переживаем за обстановку вокруг

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался об обстановке в России, а также пожелал скорейшего разрешения ситуации.
«Очень сильно переживаем за обстановку вокруг. Очень много разговоров на эту тему. Я не хотел бы углубляться в эту ситуацию. Сегодня я прочитал про Ивана Максимова, тренера молодёжной сборной по хоккею с мячом: его вызвали повесткой в военкомат. Когда в конце написали, что повестку увидела его мама и у неё инсульт случился… У меня слов нет. Мы за своих матерей переживаем, за тех ребят, которые там.
Дай бог, чтобы всё это быстрее закончилось. Чтобы все жили в мире и счастье. Играли бы в футбол, приходили на футбол, играли в хоккей и хоккей с мячом, ходили на концерты Пугачёвой и Галкина. Все бы получали удовольствие. Чтобы мир был и согласие. Мы ждём этого. Наверное, это самая важная тема. Не наша игра с ЦСКА, хотя для нас она тоже важна. А вот...» — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 сентября 2022
-
22:27
-
22:22
-
22:15
-
21:55
-
21:52
-
21:40
-
21:30
-
21:24
-
21:22
-
21:10
-
20:50
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:27
-
20:20
-
20:02
-
19:52
-
19:37
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:17
-
19:10
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:18
-
18:05
-
18:04
-
17:48