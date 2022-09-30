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Холанд назвал Гвардиолу лучшим тренером мира

Холанд назвал Гвардиолу лучшим тренером мира
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле. Норвежец признался, что считает его лучшим тренером мира.

«Я никогда не переходил в какой-то клуб из-за тренера. Но в случае с Гвардиолой и «Манчестер Сити» это был большой плюс. Он является лучшим тренером в мире», — цитирует Холанда Marca.

22-летний Холанд сыграл в 10 встречах, отметившись 14 забитыми мячами и одним голевым пасом. Ранее Альф-Инге Холанд рассказал, что, возможно, его сын хочет сыграть во всех лучших лигах мира. Напомним, до этого Эрлинг выступал у себя на родине за норвежские «Брюне» и «Мольде», а затем играл за «Зальцбург» в Австрии и дортмундскую «Боруссию» в Германии.

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