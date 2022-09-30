Вадим Гаранин — о приговоре Ларину: страшно. Уходят люди, вкладывающие душу в футбол

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал ситуацию с экс-директором школы «Чертаново» Николаем Лариным, которого приговорили к трём годам лишения свободы за мошенничество.
«Приговор Николаю Ларину — катастрофа? Для того, чтобы говорить «катастрофа», нужно знать глубину моментов, в чём его обвиняли. Мы же знаем только поверхностно. Безусловно, это страшно: такие люди, которые душу вкладывают в футбол, уходят туда, где они не нужны. Они нужны здесь.
Мы перед игрой с ЦСКА увидели пост Николая после того, как огласили приговор. Он привёл пример из песни Александра Розенбаума. Если вы эту песню знаете или послушаете, то, наверное, что-то поймёте. Не зная глубины и деталей, шашками махать я бы не хотел. Понятно, что он не один создал сумасшедшую школу, в хорошем смысле, где огромное количество сильных футболистов. Конечно, очень жалко, что так получилось», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 сентября 2022
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