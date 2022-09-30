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Лукас Моура: «Севилья» — клуб, который мне нравится

Лукас Моура: «Севилья» — клуб, который мне нравится
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Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура признался, что не знал об интересе к нему со стороны «Севильи» в летнее трансферное окно.

«Я не знал об интересе «Севильи», но это клуб, который мне нравится, и город, о котором они очень хорошо отзываются. Игра в Ла Лиге была бы для меня чем-то фантастическим, потому что мне это очень сильно нравится», — приводит слова Моуры VamosMiSevilla.

30-летний Моура стал игроком «Тоттенхэма» в январе 2018 года, перейдя из французского «ПСЖ». В 229 матчах за команду бразилец забил 46 голов и отдал 48 результативных передач. Начинал карьеру нападающий в «Сан-Паулу».

«Тоттенхэм» после семи матчей чемпионата Англии набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице третье место.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

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