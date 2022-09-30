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Правозащитная организация призвала отстранить Иран от ЧМ-2022 из-за обращения с женщинами

Правозащитная организация призвала отстранить Иран от ЧМ-2022 из-за обращения с женщинами
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Женская правозащитная организация Open Stadiums призвала ФИФА отстранить сборную Ирана от финальной стадии чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, сообщает Reuters. В организации считают, что национальная команда должна быть отстранена из-за неподобающего обращения с женщинами в стране.

Представители организации направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино. В нём подчёркивается, что женщинам по-прежнему отказывают в праве посещения стадионов. Федерация футбола Ирана называется соучастником преступлений режима, а также прямой угрозой безопасности женщин-болельщиц.

Авторы письма полагают, что участие сборной в чемпионате мира даст Ирану мировую сцену и позволит осуществлять дальнейшую пропаганду.

В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты. Они начались после смерти 22-летней Махсы Амини. Она умерла после того, как её отправили в полицейский участок из-за «неправильного ношения хиджаба».

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