Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз из-за повреждения не сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед» в 9-м туре английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports. По информации источника, футболист пропустит две недели из-за повреждения подколенного сухожилия.
Напомним, в первом тайме встречи между сборной Англии и национальной командой Германии защитник сборной Англии Джон Стоунз получил травму. Футболист не смог продолжить игру и был заменён на 37-й минуте матча. Вместо Стоунза на поле вышел защитник Кайл Уолкер.
Стоунс перешёл в «Манчестер Сити» из «Эвертона» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 55,6 млн. Новое соглашение «горожан» с 27-летним футболистом сборной Англии рассчитано на пять сезонов — до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что в продлении контракта со Стоунзом заинтересован лично главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
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