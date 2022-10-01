Нагельсман отреагировал на разгром «Байера». «Бавария» не побеждала четыре тура

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о победе над леверкузенским «Байером» в матче 8-го тура чемпионата Германии (4:0).
«Победы всегда важны, но сегодняшняя – особенно. Мы довольны и результатом, и способом, которым его достигли, собственной игрой. Быстрый гол нам однозначно помог. Были намного эффективнее, чем в предыдущих матчах. При этом в первом тайме нам удалось справиться с большим количеством контратак.
Подводя итог, можно отметить, что у нас был хороший контроль игры. Во втором тайме футбол был более открытым. От нас последовала хорошая реакция на недавние результаты в Бундеслиге. Довольны и надеемся, что сможем добиться большего в Лиге чемпионов», – приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Баварии».
«Бавария» начала выступления в Бундеслиге с убедительных побед над «Айнтрахтом», «Вольфсбургом» и «Бохумом». Однако затем команда не выигрывала четыре тура подряд – ничьи с гладбахской «Боруссией», «Унионом» и «Штутгартом», поражение от «Аугсбурга». В матче с «Байером» успех мюнхенцам принесли голы Зане, Мусиалы, Мане и Мюллера.
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