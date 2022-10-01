Артета: «Арсеналу» нужно быть скромным, но в то же время амбициозным. Это наш путь

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии дерби с «Тоттенхэм Хотспур» в чемпионате Англии высказался о форме команды после матчей национальных сборных, а также ответил на вопрос о своём видении менталитета клуба.

«Как выглядит команда после международной паузы? Мы только что закончили последнюю тренировку, вчера к нам прибыло много игроков, так что у нас был короткий период для подготовки к матчу с «Тоттенхэмом», но ребята выглядят в хорошей форме.

Наш менталитет не меняется, мы должны идти от матча к матчу. Нам нужно стремиться становиться лучше и совершенствоваться во многих областях, быть скромными, но в то же время амбициозными. Это наш путь, чтобы достичь того, чего мы хотим.

Как оцениваю старт сезона для «Тоттенхэма»? В этом вопросе важно оценивать даже не старт, но и весь путь, который они прошли с тех пор, как их возглавил Антонио Конте. Изменилось многое и команда, которую он создаёт, имеет очень чёткую индивидуальность, проявляемую в манере игры. Очевидно, мы знаем, что обе команды ожидают завтра тяжелого матча», — приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, встреча «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится уже сегодня, в субботу, 1 октября. Начало – 14:30 мск.