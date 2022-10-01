На стадионе «Коло-Коло» в Чили обрушилась металлическая конструкция с болельщиками

В столице Чили Сантьяго на стадионе «Монументаль» во время открытой тренировки лидера чемпионата «Коло-Коло» обрушилась металлическая конструкция над трибуной, где в это время были болельщики.
Во время тренировки команды на стадионе «Монументаль» была довольно внушительная группа фанатов «Коло-Коло». Некоторые забрались на металлическую конструкцию выше зрительских мест, где размещена реклама и другие баннеры. Торсида вела себя очень активно, конструкция не выдержала, после чего люди рухнули вниз. Некоторые из них держались за балку, но в итоге либо спрыгивали, либо падали спустя какое-то время.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Crónica TV.
«Коло-Коло» – самый титулованный футбольный клуб в Чили. Он представляет столицу государства Сантьяго и выигрывал национальный чемпионат 32 раза. В предыдущий раз титул команда завоевала в 2017 году. При этом «Универсидад Католика» является действующим чемпионом Чили: команда брала золото в четырёх последних сезонах (2018, 2019, 2020, 2021).
В текущем розыгрыше чемпионата Чили «Коло-Коло» лидирует, набрав 54 очка после 25 матчей. У команды солидный отрыв от занимающего второе место «Курико Унидо» – 11 очков. «Универсидад Католика», с которым столичная команда сыграет дома 2 октября, располагается в таблице лишь на шестой строке.
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