Скира: «ПСЖ» работает над продлением контракта с Лионелем Месси

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» работает над продлением контракта с 35-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, «ПСЖ» размышляет над продлением контракта с аргентинской звездой до 2024 года с возможностью продления до 2025 года.
Напомним, что текущий контракт с Месси истекает 30 июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 50 млн. В нынешнем сезоне Лионель принял участие в 11 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.
В ближайшем матче «ПСЖ» встретится с «Ниццей», которую примет на домашнем поле в рамках девятого тура чемпионата Франции. Матч состоится в субботу, 1 октября, начало – 22:00 мск.
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