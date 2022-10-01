Скира: «ПСЖ» работает над продлением контракта с Лионелем Месси

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» работает над продлением контракта с 35-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, «ПСЖ» размышляет над продлением контракта с аргентинской звездой до 2024 года с возможностью продления до 2025 года.

Напомним, что текущий контракт с Месси истекает 30 июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 50 млн. В нынешнем сезоне Лионель принял участие в 11 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

В ближайшем матче «ПСЖ» встретится с «Ниццей», которую примет на домашнем поле в рамках девятого тура чемпионата Франции. Матч состоится в субботу, 1 октября, начало – 22:00 мск.