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«Реал» пожертвовал более миллиона евро на нужды украинцев

«Реал» пожертвовал более миллиона евро на нужды украинцев
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Мадридский «Реал» отчитался о результатах финансовой деятельности за прошлый сезон.

«Особое влияние на сезон оказала акция «Всё для Украины». Через Фонд «Реал Мадрид» пожертвовал более миллиона евро на нужды жителей Украины. Средства предназначались как на еду и лекарства, так и на одеяла, кровати и другие предметы первой необходимости», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Королевского клуба.

Напомним, «Реал» 14 раз становился обладателем Лиги чемпионов УЕФА. После шести туров Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти располагаются на первом месте турнирной таблицы, имея стопроцентный показатель очков (18). Мадридский клуб выиграл все шесть матчей. На втором месте располагается «Барселона», набравшая 16 очков.

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