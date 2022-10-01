Главный тренер «Милана» Пиоли: нам надо быть осторожными с «Эмполи»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался о матче 8-го тура итальянской Серии А с «Эмполи», который состоится сегодня, 1 октября.
«Эмполи» — команда, которая пытается мешать играть. Нам придется действовать без Меньяна, который мог отдать хороший первый пас и начать острую атаку, но и Тэтэрушану хорошо играет ногами. Нам надо быть осторожными с «Эмполи», — приводит слова 56-летнего специалиста ITASportPress.
После семи сыгранных матчей в чемпионате Италии миланцы набрали 14 очков (пятое место). В поединке 7-го тура Серии А «россонери» дома уступил «Наполи» со счётом 1:2. Матч состоялся 18 сентября. Для миланской команды это первое поражение за 23 встречи — команда Стефано Пиоли одержала 15 побед и 7 раз сыграла вничью.
Хавбек «Сассуоло» Берарди вступил в перепалку с фанатом. Видеоролик:
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