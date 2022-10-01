Габриэл Жезус назвал Эндрика звездой и феноменом

Бразильский форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал о своих впечатлениях от игры своего 16-летнего соотечественника Эндрика.
«Я много слежу за Эндриком. Когда я восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в академии, Зе Роберто представил нас друг другу. Потом я увидел его на поле… Вау, он звезда! Феномен! Я действительно болею за него. Думаю, что «Палмейрас» поступает верно, когда берёт его на тренировки и игры», — цитирует Жезуса Goal.com.
Минувшим летом Эндрик подписал профессиональный контракт с первой командой «Палмейрас», однако на данный момент не дебютировал в её составе. Сообщается, что в договоре игрока прописаны отступные в размере 32 миллионов евро. К юному таланту проявляют такие клубы, как «Манчестер Сити», «Барселона» и мадридский «Реал».
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