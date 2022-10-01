В Беларуси задержан тренер ФК «Львов» за участие в оппозиционных митингах

В Беларуси задержали члена тренерского штаба ФК «Львов» Василия Хомутовского из-за участия специалиста в оппозиционных митингах в 2020 году, сообщает by.tribuna.com.

Хомутовский является тренером вратарей украинского клуба. Ранее он защищал ворота белорусского «БАТЭ».

Источник сообщает, что на тренера властями Беларуси возбуждено уголовное дело за то, что последний принимал активное участие в акции протеста в 2020 году. Специалисту вменяется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Санкция данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Напомним, после четырёх матчей в УПЛ «Львов» находится на девятом месте турнирной таблицы, имея в активе четыре очка.

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