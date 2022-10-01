Петраков может возглавить одну из юношеских команд в случае ухода из сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в случае ухода со своего поста может возглавить одну из юношеских команд страны, сообщает ведущий You-Tube канала «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

«Я считаю, что если Петракова уволят с поста главного тренера сборной Украины, то это не будет концом его карьеры. По моей информации, даже если Петраков не будет главным тренером сборной с января 2023 года, он с большой долей вероятности получит работу в юношеских командах.

Если бы сборная Украины не проиграла Уэльсу в плей-офф квалификации к ЧМ-2022 или Шотландии в Лиге наций, сейчас мы бы не поднимали вопрос об отставке Петракова. Но произошло так, что впервые в своей карьере Александр Васильевич проиграл два важнейших матча почти подряд», — заявил Спиваковский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что следующим тренером сборной Украины может стать Сергей Ребров.

Зинченко тренируется с собаками