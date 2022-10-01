Карпин — лучший тренер в сентябре, Россию могут вернуть в хоккейную элиту. Главное к утру

Наставник «Ростова» Валерий Карпин стал Winline тренером месяца в РПЛ, хоккейные сборные России и Беларуси будут играть в элитном дивизионе ЧМ после снятия санкций, МОК назвал условие выступления российских спортсменов под нейтральным флагом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».



1. Карпин признан лучшим тренером РПЛ в сентябре.

2. ИИХФ определила принципы возвращения России на международную арену.

3. Глава МОК призвал вернуть на международные старты россиян, дистанцировавшихся от СВО.

4. «Бавария» разгромила «Байер» в матче Бундеслиги.

5. «Спартак» отыгрался с 0:3 и одержал победу в матче КХЛ с «Торпедо».

6. Леонид Федун: зашёл в раздевалку поздравить игроков «Спартака» после победы над «Зенитом».

7. «Ред Булл» попал под следствие из-за возможного нарушения финансового регламента в 2021-м.



8. Во Франции жалуются на Месси: его частный самолёт сильно загрязняет окружающую среду.



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