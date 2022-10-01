Наставник «Байера» Сеоане обозначил причины поражения от «Баварии»

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане прокомментировал поражение от «Баварии» (0:4) в матче 8-го тура Бундеслиги.
Первый гол в поединке был забил на 3-й минуте форвардом мюнхенцев Лероем Сане.
«Случилось самое худшее, что могло случиться, — ранний гол. «Бавария» играла в комбинации, и они были в хорошем настроении, но мы не были достаточно хороши в подкатах. В определённых ситуациях не хватало остроты. Мы были недостаточно агрессивны», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Леверкузена.
После этой встречи «Бавария» набрала 15 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Лидирует «Унион» (17), который провёл на матч меньше. «Байер» находится на 16-м месте, набрав всего пять очков.
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом. Видеоролик:
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