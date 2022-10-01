«Ювентус» может приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Дало

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало может перейти в «Ювентус», «Милан» или «Атлетико». Об этом сообщает Calciomercato. Игрок уже выступал за «россонери».

По информации источника, у португальца в миланском клубе ещё остались друзья, это может повлиять на его решение. В свою очередь, руководство красно-чёрных надеется, что Серджино Дест, арендованный у «Барселоны», проявит себя, и им не придётся тратить деньги да Дало.

Дало перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года из «Порту». Сумма трансфера составила € 22 млн. Контракт футболиста с английским клубом действует до лета 2023 года. В текущем сезоне Дало сделал две результативных передачи в восьми матчах за «красных дьяволов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 28 млн.