«Ювентус» может приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Дало

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало может перейти в «Ювентус», «Милан» или «Атлетико». Об этом сообщает Calciomercato. Игрок уже выступал за «россонери».
По информации источника, у португальца в миланском клубе ещё остались друзья, это может повлиять на его решение. В свою очередь, руководство красно-чёрных надеется, что Серджино Дест, арендованный у «Барселоны», проявит себя, и им не придётся тратить деньги да Дало.
Дало перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года из «Порту». Сумма трансфера составила € 22 млн. Контракт футболиста с английским клубом действует до лета 2023 года. В текущем сезоне Дало сделал две результативных передачи в восьми матчах за «красных дьяволов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 28 млн.
- 1 октября 2022
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