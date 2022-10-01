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Луис Суарес назвал лучшего тренера в своей карьере

Луис Суарес назвал лучшего тренера в своей карьере
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Нападающий «Насьоналя» Луис Суарес поделился мнением о сборной Испании, а также высоко оценил работу главного тренера испанской национальной команды Луиса Энрике.

«Конечно, команда может проигрывать, но Луис Энрике должен быть доволен. Сборная Испании — один из претендентов на победу на чемпионате мира. Дело в качестве футболистов и управлении командой. Луис Энрике — лучший тренер в моей карьере. Я считаю так из-за его умения передавать команде уверенность и доносить свои идеи», — приводит слова Суареса Marca.

Напомним, Суарес играл под руководством Энрике в «Барселоне» с 2014 по 2017 год.

Суарес перебрался в «Насьональ» летом 2022 года. Ранее у него истёк контракт с «Атлетико». Уругваец решил вернуться в родной клуб, чтобы поддерживать форму перед чемпионатом мира 2022 года.

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