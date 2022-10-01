Суарес: надеюсь, Куману хватило бы смелости, чтобы сказать мне правду в лицо при встрече

Нападающий «Насьоналя» Луис Суарес высказался о бывшем главном тренере «Барселоны» Рональде Кумане, который инициировал уход уругвайца из каталонского клуба.



«Прошло время, и да, сейчас из вежливости и уважения я бы поздоровался с Куманом при встрече. Если бы мы встретились, я надеюсь, у Рональда хватило бы смелости и величия, которые были у него во время игровой карьеры, чтобы сказать мне в лицо правду о том, почему он избавился от меня. Надеюсь, он бы признал, что у этого решения не было спортивных причин», — приводит слова Суареса Marca.



Напомним, Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 по 2020 год. В составе каталонской команды форвард — чемпион Испании (сезон-2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019), обладатель Кубка (сезон-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) и Суперкубка (2016/2018) страны, а также победитель Лиги чемпионов (сезон-2014/2015), Суперкубка УЕФА (2015) и клубного чемпионата мира (2015).

Новость по теме Луис Суарес назвал лучшего тренера в своей карьере