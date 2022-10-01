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Иско: хотел бы вновь оказаться в сборной Испании, но не одержим этой идеей

Иско: хотел бы вновь оказаться в сборной Испании, но не одержим этой идеей
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Полузащитник «Севильи» Иско отреагировал на выход сборной Испании в плей-офф Лиги наций УЕФА, а также высказался о влиянии возраста на игру.

«Попадание сборной Испании в плей-офф Лиги наций — это фантастическое достижение. Я действительно рад. Это великолепная команда. Я бы хотел быть там, но не одержим этой идеей. Ппросто хочу хорошо делать свою работу.

Что касается возраста, не знаю, можно ли говорить, что я стар для выступлений на высоком уровне в свои 30 лет. Футбол эволюционировал. Сейчас возраст — это просто цифра. Лука Модрич это показывает на своём примере», — приводит слова Иско Marca.

Напомним, Иско стал игроком «Севильи» летом текущего года. Ранее футболист выступал за «Валенсию», «Малагу» и мадридский «Реал».

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