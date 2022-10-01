Николсон: у «Спартака» есть яйца, чтобы стать чемпионом России
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги. Также ямайский форвард поделился ожиданиями от текущего сезона в чемпионате России.
«Мы с Квинси Промесом лучшие друзья, братья. Думаю, что он — лучший футболист в России. Считаю, что у «Спартака» есть яйца в этом сезоне, чтобы стать чемпионом России», — приводит слова Шамара Николсона «РБ Спорт».
После десяти туров красно-белые занимают пятое место в турнире. Команда Гильермо Абаскаля набрала 19 очков. «Зенит» с 26 очками лидирует в РПЛ. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России. Места ниже занимают «Ростов» (22), ЦСКА (20) и «Краснодар» (22) соответственно.
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