«Арсенал» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 1 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

«Канониры» лидируют в английском национальном первенстве, команда Микеля Артеты набрала 18 очков в семи играх, одержав шесть побед. Подопечные Антонио Конте располагаются на третьей строчке с 17 очками. «Манчестер Сити» с 17 очками занимает второе место в турнире. «Горожане» являются действующими чемпионами страны. «Брайтон» с 13 очками находится на четвёртой позиции.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В последней очной встрече «шпоры» разгромили «пушкарей» со счётом 3:0.