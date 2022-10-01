«Арсенал» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.
«Канониры» лидируют в английском национальном первенстве, команда Микеля Артеты набрала 18 очков в семи играх, одержав шесть побед. Подопечные Антонио Конте располагаются на третьей строчке с 17 очками. «Манчестер Сити» с 17 очками занимает второе место в турнире. «Горожане» являются действующими чемпионами страны. «Брайтон» с 13 очками находится на четвёртой позиции.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В последней очной встрече «шпоры» разгромили «пушкарей» со счётом 3:0.
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