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Лапорта: я мог либо использовать финансовые рычаги, либо просить средства у фанатов

Лапорта: я мог либо использовать финансовые рычаги, либо просить средства у фанатов
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, откуда каталонский клуб взял деньги на трансферы в летнее окно.

«Когда я пришёл в клуб и оценил ситуацию, которую мы имеем, я понял, что у меня есть два варианта. Либо использовать всевозможные финансовые рычаги, либо начинать клянчить деньги у болельщиков. У обычных фанатов и так были экономические трудности из-за пандемии, поэтому я решил не делать этого. Пришлось продать активы, чтобы подтолкнуть команду к восстановлению. Мы продавали все по высокой цене, не причиняя при этом вреда будущему», – цитирует президента клуба Sport.es.

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