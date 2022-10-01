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Мбаппе настаивал на переходе Рашфорда в «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Мбаппе настаивал на переходе Рашфорда в «ПСЖ» в летнее трансферное окно
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хотел видеть во французской команде форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, сообщает Mirror.

По информации источника, после продления контракта с парижанами Мбаппе предоставил список игроков, которых хотел бы видеть в команде в летнее трансферное окно. Среди этих футболистов значился Рашфорд, однако «ПСЖ» так и не сделал официальное предложение о трансфере форварда.

Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне английский нападающий в шести матчах чемпионата страны забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, однако у клуба есть возможность автоматического продления контракта на год.

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