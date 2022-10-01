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Мануэль Нойер прокомментировал разгромную победу «Баварии» в матче с «Байером»

Мануэль Нойер прокомментировал разгромную победу «Баварии» в матче с «Байером»
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (4:0).

«Матч с «Байером» показал, что мы правильно отреагировали на прошлые неудачи. Мы способны снова играть в свой футбол, и именно так хотим действовать в матче с пльзеньской «Викторией». Если нам это удастся, то мы отправимся в Дортмунд в хорошем настроении и постараемся победить. Что касается моего самочувствия, я чувствую себя хорошо, учитывая такое прекрасное выступление», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Виктория» Пльзень состоится 4 октября на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 19:45 мск.

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