«Оренбург» — «Сочи»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Сочи» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулёв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.



«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Жоаозиньо, Мелкадзе, Сарвели.

Оренбуржцы занимают девятое место в чемпионате, команда Марцела Лички набрала 12 очков в 10 играх, одержав четыре победы. Подопечные Вадима Гаранина располагаются на шестой строчке с 17 очками. «Зенит» с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице.