Фанаты «Баварии» вывесили баннер в поддержку женщин в Иране перед выходом Азмуна на замену

Болельщики «Баварии» поддержали иранских женщин во время матча 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 с «Байером» (4:0).
На 61-й минуте встречи на поле со скамейки запасных вышел иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит». В это время фанаты мюнхенского клуба развернули большой баннер с надписью: «Солидарность с феминистской революцией в Иране».
Фото: соцсети журналиста Патрика Штрассера
Напомним, общественные волнения в Иране возникли после смерти 22-летней девушки, которую арестовали за «неправильное ношение хиджаба». Иранские СМИ сообщали, что спустя два часа после ареста девушка была доставлена в больницу с множественными следами избиений и пыток. Позже девушка скончалась, а местная полиция до сих пор отрицает факт физического насилия. Азмун также высказывался в поддержку протестов, организованных иранскими женщинами.
- 1 октября 2022
-
13:40
-
13:40
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:53
-
12:34
-
12:29
-
12:23
-
11:55
-
11:52
-
11:39
-
11:36
-
11:30
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:33
-
10:32
-
10:17
-
10:10
-
10:04
-
09:59
-
09:52
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:02
-
08:45
-
08:01
-
07:45
-
07:17
-
06:57
-
06:54
-
06:47