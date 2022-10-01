Фанаты «Баварии» вывесили баннер в поддержку женщин в Иране перед выходом Азмуна на замену

Болельщики «Баварии» поддержали иранских женщин во время матча 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 с «Байером» (4:0).



На 61-й минуте встречи на поле со скамейки запасных вышел иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит». В это время фанаты мюнхенского клуба развернули большой баннер с надписью: «Солидарность с феминистской революцией в Иране».

Фото: соцсети журналиста Патрика Штрассера

Напомним, общественные волнения в Иране возникли после смерти 22-летней девушки, которую арестовали за «неправильное ношение хиджаба». Иранские СМИ сообщали, что спустя два часа после ареста девушка была доставлена в больницу с множественными следами избиений и пыток. Позже девушка скончалась, а местная полиция до сих пор отрицает факт физического насилия. Азмун также высказывался в поддержку протестов, организованных иранскими женщинами.