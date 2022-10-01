Караваев: у нас было много капитанов сборной при Карпине. Приятно, но эйфории точно нет

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев высказался о ношении капитанской повязки в матче за национальную команду с Киргизией (2:1).
«С тех пор как Валерий Георгиевич возглавил сборную, у нас много капитанов было, так что к этому стоит относиться спокойно. Конечно, приятно, но никакой эйфории точно нет. Главное чувство, которое испытывает каждый игрок сборной, не только капитан, — это большая ответственность, потому что ты представляешь свою страну, свою родину.
Международные матчи — это важно. Играть между собой или с командами из России — это немного не то. В Бишкеке пришли болельщики, собрался полный стадион. Чувствовалось, что это игра именно за сборную», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».
- 1 октября 2022
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