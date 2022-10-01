Роналду не будет в числе футболистов, которые появятся на постерах ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет в числе футболистов, которые появятся на постерах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail.

Каждая страна, участвующая в турнире, выберет по одному игроку, изображение которого появится на небоскрёбе в Дохе на 75-футовом плакате, Криштиану не попадёт на постер своей национальной команды. Вместо него могут изобразить нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоту или одноклубника Роналду полузащитника Бруно Фернандеша.

Роналду забил один гол в 10 стартовых матчах сезона. Единственный раз форвард отправил мяч в сетку ворот соперника в матче 2-го тура Лиги Европы. Тогда спортсмен огорчил вратаря молдавского «Шерифа».