Корнаухов: ЦСКА — фаворит на бумаге, но с «Химками» нужно быть предельно мотивированным

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги красно-синих с «Химками».

«К каждому сопернику нужно подходить предельно мотивированным. В прошлом туре ЦСКА проиграл «Торпедо», которое шло на последнем месте. В чемпионате России может происходить всё что угодно. Понятно, что ЦСКА фаворит в этом матче. Но это пока на бумаге. Нужно доказывать это непосредственно в игре.



Спартак Гогниев тренирует «Химки». Он какое-то время играл в ЦСКА. Гогниев новый и прогрессивный тренер, с новыми взглядами на футбол. Но ему нужно время, чтобы команда подстроилась под его философию. В этом матче всё в руках ЦСКА», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.