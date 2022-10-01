«Енисей» уверенно обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги
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В матче 12-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 «Енисей» принимал махачкалинское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 33-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Енисея» Александр Ломакин. На 52-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота махачкалинской команды, который успешно реализовал нападающий красноярцев Анзор Саная.
Красноярский «Енисей» набрал 20 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Махачкалинское «Динамо» (18) — на восьмом месте. Лидером соревнований является калининградская «Балтика» (25). На втором месте располагается владикавказская «Алания» (22).
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