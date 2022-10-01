Алексей Прудников: никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы

Бывший вратарь московского «Динамо» и олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников выразил сомнение, что в следующем году Российский футбольный союз (РФС) или Олимпийский комитет России (ОКР) устроят какие-то мероприятия по случаю 35-й годовщины последней победы советских футболистов на Играх.



«Последний раз более-менее полным составом собирались на 30-летие победы, в 2018-м. Вдвоём с Юрием Давыдовым, президентом команды артистов «Старко», собирали ребят. Сами искали деньги, чтобы людям билеты оплатить, обзванивали, приглашали. Олимпийский комитет? РФС? О чём вы говорите? Нас даже в Москве на мероприятия не приглашают.

Если сами в 2023 году ничего не организуем, думаю, никто не организует. Будем искать деньги на дорожные расходы, чтобы собрать людей. Сегодня ребятам, которые на домашнем чемпионате мира заняли 5-8-е места, уделяют внимание, а футболистов прошлых лет забыли. Никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Полное интервью с Прудниковым читайте на «Чемпионате».