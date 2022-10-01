Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Прудников: никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы

Алексей Прудников: никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы
Комментарии

Бывший вратарь московского «Динамо» и олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников выразил сомнение, что в следующем году Российский футбольный союз (РФС) или Олимпийский комитет России (ОКР) устроят какие-то мероприятия по случаю 35-й годовщины последней победы советских футболистов на Играх.

«Последний раз более-менее полным составом собирались на 30-летие победы, в 2018-м. Вдвоём с Юрием Давыдовым, президентом команды артистов «Старко», собирали ребят. Сами искали деньги, чтобы людям билеты оплатить, обзванивали, приглашали. Олимпийский комитет? РФС? О чём вы говорите? Нас даже в Москве на мероприятия не приглашают.

Если сами в 2023 году ничего не организуем, думаю, никто не организует. Будем искать деньги на дорожные расходы, чтобы собрать людей. Сегодня ребятам, которые на домашнем чемпионате мира заняли 5-8-е места, уделяют внимание, а футболистов прошлых лет забыли. Никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Прудниковым читайте на «Чемпионате».

«Кому мы нужны?» Где сейчас футболисты последней «золотой» сборной СССР «Кому мы нужны?» Где сейчас футболисты последней «золотой» сборной СССР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022