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Алексей Прудников: наверное, попросили не показывать Бубнова по ТВ

Алексей Прудников: наверное, попросили не показывать Бубнова по ТВ
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Бывший вратарь «Спартака» и «Динамо» Алексей Прудников предположил, почему Александр Бубнов пропал из информационного пространства, а Сергей Горлукович выпал из тренерской обоймы.

«Горлукович здесь, в Москве. Ездит с нами, ветеранами. С артистами сейчас в Томск летали. Он у нас кем-то вроде играющего тренера. Сергей — в порядке. Почему не тренирует? А почему Бубнов Сашка больше не появляется в телевизоре? Наверное, попросили его не показывать.

Журналистов ведь тоже многих убрали с канала. Он же правду говорит, Санька-то. Серёга Горлукович — такой же прямой, жёсткий. Ему неважно, кто какую должность занимает. А кому такое понравится?» — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Прудниковым читайте на «Чемпионате».

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