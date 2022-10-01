Игрок «Оренбурга» Сычевой после забитого пенальти сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Оренбурга» Владимир Сычевой во время игры 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» сделал своей девушке предложение. Игрок реализовал пенальти в ворота «барсов» на 44-й минуте встречи, после чего отправился к боковой, где ему передали букет цветов, который он подарил девушке и сделал ей предложение.

После первого тайма команда Марцела Лички громит подопечных Вадима Гаранина со счётом 3:0. Голы на свой счёт также записали Габриэль Флорентин и Тимур Аюпов.

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В эпизоде с голом Аюпова на пятой минуте Сычевой получил пас у лицевой линии, откуда без помех прострелил во вратарскую, а Аюпов в касание переправил мяч в ворота. Флорентин в случае со своим голом получил мяч, на рывке освободился от Муссы Сиссако, оказался в штрафной и низом пробил под дальнюю штангу.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.