Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Наполи»

Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Наполи»
Комментарии

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав «быков» на матч 8-го тура чемпионата Италии с «Наполи», который состоится сегодня и начнётся в 16:00 мск.

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Уилфрид Синго, Валентино Лацаро, Саша Лукич, Кароль Линетты, Никола Влашич, Алексей Миранчук, Арнальдо Антонио Санабрия.

«Наполи» лидирует в итальянском национальном первенстве. Команда Спаллетти набрала 17 очков. «Торино» с 10 очками занимает девятое место.

Напомним, 26-летний россиянин травмировался в матче 1-го тура итальянской Серии А с клубом «Монца» (2:1). В концовке первого тайма встречи полузащитник отметился забитым голом. Позже стало известно, что у Миранчука диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022