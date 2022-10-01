Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Наполи»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав «быков» на матч 8-го тура чемпионата Италии с «Наполи», который состоится сегодня и начнётся в 16:00 мск.

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Уилфрид Синго, Валентино Лацаро, Саша Лукич, Кароль Линетты, Никола Влашич, Алексей Миранчук, Арнальдо Антонио Санабрия.

«Наполи» лидирует в итальянском национальном первенстве. Команда Спаллетти набрала 17 очков. «Торино» с 10 очками занимает девятое место.

Напомним, 26-летний россиянин травмировался в матче 1-го тура итальянской Серии А с клубом «Монца» (2:1). В концовке первого тайма встречи полузащитник отметился забитым голом. Позже стало известно, что у Миранчука диагностировано повреждение задней поверхности бедра.