«Был красивый сценарий, но что-то пошло не по плану». И. Федотов разобрал момент с Сычевым

Российский арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде, произошедшем во время матча 11-го тура РПЛ «Оренбург» — «Сочи» (4:1, идёт второй тайм). Напомним, нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке после реализованного пенальти.

«Если рассуждать по-человечески и сравнивать с Казарцевым, который показал Соболеву жёлтую за снятую футболку после смерти мамы, то Любимов поступил правильно. Такие ситуации оговариваются на предматчевом совещании, и все были в курсе планов Сычевого. Но никто не думал, что у него к этому моменту уже будет жёлтая карточка. Был явно разработан красивый сценарий, но что-то пошло не по плану. Была договорённость с судьями, и она видна: человек забивает 11-метровый, бежит к своим друзьям-братьям, хлопает по ладошкам, направляется в нужную сторону, куда приходит его возлюбленная, и дарит ей цветы. Вообще, это жёлтая, причём в данном случае вторая. Выход за пределы поля без разрешения судьи, затягивание игры, неспортивное поведение — здесь можно долго перечислять. По сценарию Сычевому не надо было показывать жёлтую в первом тайме — тогда бы никто не говорил об удалении. Но первая карточка вообще не обсуждается, там всё чётко. Двоякое впечатление, хотя это Любимов — ничего необычного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.