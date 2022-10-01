«Оренбург» разгромил «Сочи» в домашнем матче РПЛ

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Голы за «Оренбург» забили футболисты Тимур Аюпов и Габриэль Флорентин, а также Владимир Сычевой и Химми Марин, реализовавшие 11-метровые удары. На 43-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Сочи» Мусса Сиссако. Единственный гол в составе сочинской команды забил полузащитник Тимофей Шипунов.



«Оренбург» набрал 15 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (17) — на шестом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (26).