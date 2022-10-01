В «Оренбурге» прокомментировали разгромную победу над «Сочи»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал разгромную победу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:1).

«По-разному могла складываться игра. Выиграли — хорошо. Задача — выигрывать и набирать очки, спокойно себя чувствуем. Из 12 игр, которые провели с учётом Кубка, сыграли дома всего четыре — не очень хорошая логистика. Сейчас больше игр дома, а дома играть всегда приятнее, поэтому результаты улучшились», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Оренбург» набрал 15 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (17) — на шестом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (26).