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«Арис» перед выездным матчем организовал вечеринку для болельщиков

«Арис» перед выездным матчем организовал вечеринку для болельщиков
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«Арис» из Лимасола, за который выступает россиянин Александр Кокорин, предложил своим болельщикам поучаствовать в вечеринке перед выездом на матч 5-го тура чемпионата Кипра с «Акритасом» в ближайшее воскресенье, 2 октября.

За несколько часов до матча в Пафосе болельщики соберутся в одном из баров Лимасола и проведут время вместе с сотрудниками клуба. Затем они организованно отправятся на автобусах в Пафос на игру.

«В масштабах Кипра мы можем совместить матчдей дома и выездную игру. Мы пригласили болельщиков, среди которых преимущественно семьи с детьми, на разминку в клубный бар: подготовили развлекательную программу и угощения как для взрослых, так и для детей.

Дорога в Пафос не займёт много времени. Мы обнаружили, что благодаря новым активностям практически любой гостевой матч можно превратить в домашний. Заказали несколько автобусов, все очень воодушевлены. Таким образом, у аудитории вырабатывается привязанность — быть с командой каждые выходные», — сказал директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев.

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