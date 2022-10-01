«Арис» перед выездным матчем организовал вечеринку для болельщиков

«Арис» из Лимасола, за который выступает россиянин Александр Кокорин, предложил своим болельщикам поучаствовать в вечеринке перед выездом на матч 5-го тура чемпионата Кипра с «Акритасом» в ближайшее воскресенье, 2 октября.
За несколько часов до матча в Пафосе болельщики соберутся в одном из баров Лимасола и проведут время вместе с сотрудниками клуба. Затем они организованно отправятся на автобусах в Пафос на игру.
«В масштабах Кипра мы можем совместить матчдей дома и выездную игру. Мы пригласили болельщиков, среди которых преимущественно семьи с детьми, на разминку в клубный бар: подготовили развлекательную программу и угощения как для взрослых, так и для детей.
Дорога в Пафос не займёт много времени. Мы обнаружили, что благодаря новым активностям практически любой гостевой матч можно превратить в домашний. Заказали несколько автобусов, все очень воодушевлены. Таким образом, у аудитории вырабатывается привязанность — быть с командой каждые выходные», — сказал директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев.
- 1 октября 2022
-
16:45
-
16:39
-
16:27
-
16:21
-
16:16
-
16:10
-
16:01
-
15:53
-
15:45
-
15:45
-
15:39
-
15:21
-
15:16
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:17
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:55
-
13:40
-
13:40
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:53
-
12:34
-
12:29
-
12:23
-
11:55
-
11:52