«Арсенал» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 20-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Арсенала» Томас Парти. На 31-й минуте форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн успешно реализовал пенальти и сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий Габриэл Жезус вновь вывел «канониров» вперёд. На 62-й минуте защитник «Тоттенхэма» Эмерсон получил прямую красную карточку, после чего гости остались в меньшинстве. Через пять минут хавбек «Арсенала» Гранит Джака установил итоговый счёт.
Лондонский «Арсенал» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (17) — на третьем месте.
- 1 октября 2022
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