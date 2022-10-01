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«Арсенал» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

«Арсенал» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
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В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 20-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Арсенала» Томас Парти. На 31-й минуте форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн успешно реализовал пенальти и сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий Габриэл Жезус вновь вывел «канониров» вперёд. На 62-й минуте защитник «Тоттенхэма» Эмерсон получил прямую красную карточку, после чего гости остались в меньшинстве. Через пять минут хавбек «Арсенала» Гранит Джака установил итоговый счёт.

Лондонский «Арсенал» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (17) — на третьем месте.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
01 октября 2022, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Парти – 20'   1:1 Кейн – 31' (пен)   2:1 Жезус – 49'   3:1 Джака – 67'
Удаления: нет / Эмерсон – 62'
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