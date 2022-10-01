Георгий Щенников заменит Бруно Фукса в стартовом составе ЦСКА на матч с «Химками»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников выйдет на поле в стартовом составе московского клуба на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги вместо Бруно Фукса, сообщает пресс-служба армейцев. Замена произошла из-за того, что Фукс почувствовал болевые ощущения во время предматчевой разминки.
Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — ЦСКА.
Химчане занимают 13-е место в чемпионате, команда Спартака Гогниева набрала восемь очков в 10 играх, одержав две победы. Подопечные Владимира Федотова располагаются на третьей строчке с 20 очками. «Зенит» с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице.
- 1 октября 2022
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