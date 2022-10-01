Денис Черышев оформил дубль в матче «Кальяри» — «Венеция»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев оформил дубль в матче Серии В сезона-2022/2023 с «Кальяри». Встреча проходит на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.



Черышев вышел на замену на 60-й минуте встречи. Через четыре минуты российский футболист забил свой первый гол, а ещё через две минуты Черышев оформил дубль.

Напомним, последним клубом Дениса Черышева была «Валенсия», которую игрок покинул после истечения срока действия контракта летом 2022 года. До этого на протяжении всей своей карьеры Денис Черышев выступал только за испанские клубы («Валенсия», «Севилья», «Реал», «Вильярреал»).

«Венеция» в шести матчах набрала пять очков и занимает 16-е место в турнирной таблице итальянской Серии В сезона-2022/2023.