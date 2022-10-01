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«СКА-Хабаровск» не сумел одолеть аутсайдера Первой лиги «Волгу»

«СКА-Хабаровск» не сумел одолеть аутсайдера Первой лиги «Волгу»
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В матче 12-го тура Мелбет Первой лиги ульяновская «Волга» принимала «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр Сергей Чебан показал семь жёлтых карточек в этой встрече. Три предупреждения получили футболисты хабаровской команды Магомед Мусалов, Игорь Турсунов и Сауд Алиев. Ещё четыре жёлтые карточки — на счету игроков ульяновской команды Дмитрия Рахманова, Айдара Хабибуллина, Темура Джикии и Руслана Махмутова.

«СКА-Хабаровск» набрал 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Ульяновская «Волга» (6) — на последнем, 18-м месте. Лидером соревнований является калининградская «Балтика» (25).

Россия - Мелбет Первая лига. 12-й тур
01 октября 2022, суббота. 15:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
0 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
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