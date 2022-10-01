Баженов: отдайте золотые медальки «Зениту», дальше будет интереснее смотреть чемпионат
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Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о шансах других команд побороться с «Зенитом» за победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Что думаю о претендентах на чемпионство, когда прошло десять туров? По мне, «Зенит» — чемпион.
Ни «Ростов», ни ЦСКА, ни «Спартак» не вмешаются в борьбу за золотые медали? Не, это уже будет борьба за второе место. Я предлагаю «Зениту» отдать золотые медальки. Отдайте ему медальки, и будет круто смотреть на борьбу за второе место. Тогда уже дальше будет интереснее смотреть чемпионат», — цитирует Баженова Rusfootball.
«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков после 10 туров. Ближайший преследователь — «Ростов» — отстаёт на четыре балла.
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