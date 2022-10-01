Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баженов: отдайте золотые медальки «Зениту», дальше будет интереснее смотреть чемпионат

Баженов: отдайте золотые медальки «Зениту», дальше будет интереснее смотреть чемпионат
Комментарии

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о шансах других команд побороться с «Зенитом» за победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Что думаю о претендентах на чемпионство, когда прошло десять туров? По мне, «Зенит» — чемпион.

Ни «Ростов», ни ЦСКА, ни «Спартак» не вмешаются в борьбу за золотые медали? Не, это уже будет борьба за второе место. Я предлагаю «Зениту» отдать золотые медальки. Отдайте ему медальки, и будет круто смотреть на борьбу за второе место. Тогда уже дальше будет интереснее смотреть чемпионат», — цитирует Баженова Rusfootball.

«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков после 10 туров. Ближайший преследователь — «Ростов» — отстаёт на четыре балла.

Вот это привоз! ЦСКА наказал соперника за грубую ошибку. LIVE Вот это привоз! ЦСКА наказал соперника за грубую ошибку. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022