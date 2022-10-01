Созин: пусть Дюков и весь РФС уходят в отставку, а Терюшков справится один — он всё умеет

Известный футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на слова члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова с критикой Российского футбольного союза.



«Я прочитал слова депутата Терюшкова, что ему такой РФС не нужен. В связи с этим у меня появилось предложение: пусть Дюков и весь РФС уходят в отставку, а Терюшков справится и один – он же всё умеет. Этот человек знает, нужны ли нашим клубам легионеры, сколько платить тренерам, кто должен руководить сборной России, сколько матчей должны проиграть тренеры, чтобы их уволить. Ещё наверняка знает, где найти деньги на развитие футбола по всей стране. Учитывая его активность, уверенность в себе и природную гениальность, учитывая опыт в экспериментах над «Химками», пускай теперь экспериментирует над нашим футболом.



А когда за два года он всё развалит, то мы будем умолять Дюкова вернуться и всё исправить», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.